O Araguaína inicia a caminhada rumo ao acesso à Série C do Brasileiro neste sábado (4), diante do Galvez, no Acre. A equipe não disputa o torneio há 14 anos.\nNa sua primeira participação, em 2010, o Tourão do Norte conquistou um feito histórico que persiste até hoje: ser o único time tocantinense a subir de divisão, sob o comando de Léo Goiano, que voltou ao clube nesta temporada.\nAutódromo de Goiânia será fechado para reforma da pista\nJairo Nascimento pode ampliar trajetória histórica no comando do Tocantinópolis\nGoiás Vôlei perde na rodada final, mas faz temporada histórica e vai aos playoffs da Superliga\nLéo Goiano deve ter todo o time à disposição para a estreia na competição. O Araguaína vem de eliminação na 1ª fase do Tocantinense e de queda na 1ª fase da Copa do Brasil para o Primavera-SP.