O Araguaína assumiu a liderança do Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro ao golear o Humaitá-AC, domingo, por 6 a 0, em casa, no Estádio Mirandão, pela 5ª rodada. O time tricolor chegou a 11 pontos, empatado com o Guaporé-RO (que ontem ficou no 3 a 3 com o Galvez-AC), mas em vantagem no saldo de gols (8 a 4) devido à goleada do fim de semana.\nJá o Humaitá segue na lanterna do grupo, sem pontuar, pois perdeu os cinco jogos que disputou. O time acreano será adversário novamente do Araguaína no próximo domingo, quando se enfrentarão na abertura do 2º turno da Série D (6ª rodada), às 18 horas, na Arena da Floresta, em Rio Branco, capital do Acre.\nGoleada\nNa partida de domingo, o Tourão do Norte não teve dificuldades para golear o adversário. O time mostrou personalidade por não se abater devido à derrota de virada para o Vila Nova-GO, no meio da semana, quando sofreu um gol nos acréscimos e foi eliminado da Copa Centro-Oeste na 1ª fase.