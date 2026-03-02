Os ingressos para o jogo entre o Araguaína e o União, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Tocantinense, já estão à venda. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma online, neste site. O Araguaína encara o rival precisando vencer para avançar à segunda fase da competição.\nOs ingressos estão sendo comercializados pelos seguintes valores: R$ 30 (inteira), R$ 27 (sócio “Torcedor Querido”), R$ 24 (sócio Tourão), R$ 21 (sócio Valoroso) e R$ 18 (sócio Glorioso).\nTocantinópolis pode garantir vaga na Copa do Brasil 2027 na rodada final do Tocantinense\nMesmo com atuação ruim, Atlético avança na Copa do Brasil\nTocantinópolis chega à última rodada com campanha superior ao título de 2023\nO União entra em campo com a classificação bem encaminhada e deve contar com a estreia do colombiano Arango, recém-contratado.