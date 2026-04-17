O Araguaína vive um momento positivo na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde. Até o momento, foram seis jogos — dois pela Série D e quatro pela Copa Verde —, com aproveitamento de 61,1%. Pelo torneio regional, a equipe bateu o Rio Branco-ES, nesta quarta-feira, por 3 a 1.\nApós o triunfo, o time assumiu a liderança do Grupo A da região Centro-Oeste. Agora, o foco passou a ser a Série D, quando a equipe encara, neste fim de semana, o Porto Velho-RO.\nHistórico nas competições\nEm sua primeira participação em uma competição nacional, em 2010, o Araguaína alcançou um feito histórico que permanece até hoje: é o único clube do Tocantins a conquistar o acesso de divisão no futebol brasileiro. À época, a equipe foi comandada pelo técnico Léo Goiano, que retornou ao clube nesta temporada.\nFeriado de Tiradentes: Veja o que abre e o que fecha na Grande Goiânia