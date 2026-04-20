O Araguaína venceu o Porto Velho por 2 a 1 neste domingo (19), no estádio Aluizão, em Porto Velho. A equipe saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada em tarde inspirada de Thalyson Coimbra, que marcou um gol e fez a jogada do segundo, que foi contra.\nO Porto Velho abriu o marcador com Ruan Costa, aos 16 minutos da primeira etapa. O Tourão do Norte não se desesperou e chegou ao empate com Thalyson Coimbra, aos 36.\nNo segundo tempo, a forte chuva deixou o jogo mais truncado. Logo no primeiro minuto, Gabriel William quase ampliou para o Araguaína, mas Tcharlles respondeu aos 5 com boa chance para os donos da casa. Aos 11, Lucas também assustou, em um duelo marcado por muitas faltas e cartões amarelos.\nAos 33 minutos, após cruzamento de Thalyson, França desviou e marcou gol contra, colocando o Araguaína em vantagem. Depois disso, o Porto Velho pressionou em busca do empate, mas parou na defesa bem postada dos visitantes. O Tourão do Norte suportou a pressão até o apito final e garantiu a vitória fora de casa.