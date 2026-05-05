O Araguaína venceu o Humaitá-AC por 6 a 0, quebrou o tabu de não vencer no Mirandão e assumiu a liderança após o tropeço do Guaporé contra o Galvez. Com a goleada, o Tourão do Norte ultrapassou o rival no saldo de gols e agora lidera o grupo A2 da Série D.\nA última vitória em casa havia sido contra o Guaraí, pela quinta rodada do Tocantinense 2026, no dia 14 de fevereiro. Desde então, haviam sido sete partidas como mandante, pela Copa do Brasil, Copa Verde e Série D, sem nenhuma vitória. Agora, a equipe voltou a vencer no Mirandão.\nFora de casa, o desempenho é bem superior: sete jogos, quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, todas as vitórias em competições nacionais.\nCom o resultado diante da equipe acreana, o Tourão chegou a 11 pontos, mesma pontuação do Guaporé, mas superou o adversário no saldo de gols (8 a 4). O segundo turno começa com o clube mostrando força na briga pela classificação, estando seis pontos à frente da primeira equipe fora do G4.