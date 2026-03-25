Araguaína e Operário-MS se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do grupo Centro-Oeste A, da Copa Verde. A partida será disputada no estádio Mirandão, em Araguaína, a 383km da capital Palmas. O ge acompanha em Tempo Real.\nOnde assistir\nTransmissão: CBF TV, no Youtube.\nTempo Real: o ge acompanha todos os lances da partida.\nA Copa Verde passou por uma reformulação para a temporada 2026, com mudanças estruturais que alteram completamente o modelo de disputa. A principal novidade é a divisão do torneio em duas competições regionais paralelas: a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste, cada uma com 12 clubes, totalizando 24 participantes.\nNa primeira fase, inédita no torneio, as equipes foram distribuídas em grupos de seis e se enfrentam em turno único, com os dois melhores colocados avançando ao mata-mata.