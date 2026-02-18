Estádio Mirandão, em Araguaína (Rede social/Reprodução)\nAraguaína e Primavera-SP se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), em jogo único válido pela 1ª fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Mirandão, em Araguaína, a 383 km da capital Palmas. O ge acompanha em Tempo Real.\nOnde assistir\nTransmissão: não haverá transmissão em vídeo.\nTempo Real: o ge acompanha todos os lances da partida (clique aqui).\nQuem vencer avança à segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O classificado enfrentará o Ceará, com mando da equipe cearense, na quinta-feira (26).\nO Araguaína participa da Copa do Brasil pela terceira vez na história. A última havia sido há 16 anos. O time foi eliminado na 1ª fase nas duas ocasiões: em 2007, pelo Gama, e em 2010, pelo Guarani.