Jogadores do Goiás comemoram vitória sobre o Novorizontino na Serrinha (Fábio Lima / O Popular)\nO GOIÁS NA ÚLTIMA RODADA (38ª):\nDomingo, 23/11, 16h30\nRemo x Goiás\nEstádio Mangueirão, em Belém\nSe o Goiás ganhar: sobe\nSe o Goiás empatar: precisa torcer por um tropeço da Chapecoense ou uma derrota do Criciúma\nSe o Goiás perder: não sobe\n()\n-As contas do Goiás para o acesso; veja a rodada decisiva e como o time pode subir (1.3337762)\nOS OUTROS JOGOS DECISIVOS DA RODADA: (todos no dia 23/11, domingo, 16h30):\nCuiabá x Criciúma\nAmazonas x Coritiba\nChapecoense x Atlético-GO\nNovorizontino x CRB\nAthletic x Paysandu\nBotafogo-SP x Avaí\nAthletico-PR x América-MG\nOperário-PR x Ferroviária\nVila Nova perde para o CRB e chega a cinco jogos sem vencer\nAtlético-GO empata sem gols com o Operário-PR no último jogo em casa do ano\nPalmas registra Bilau no BID; atacante reforçará a equipe nas quartas da Segundona