-DAQUI_SeuFrancisco_140726 (1.3432773)\nAos 93 anos, o corredor "seu" Francisco Lima completou os 42 quilômetros da New Balance 42k Porto Alegre, neste domingo (12), e deu uma lição de determinação aos pouco mais de 21.500 corredores que participaram do evento esportivo (assista ao vídeo acima).\n"Seu” Francisco Lima foi o último atleta a cruzar o pórtico de chegada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. O atleta goiano completou a 171ª maratona de sua carreira, em uma prova que ficou marcada ainda pela participação de Eliud Kipchoge, considerado o maior maratonista de todos os tempos.\nAtleta goiano completou sua 171ª maratona em Porto Alegre (Reprodução/Instagram Corrida na Rede)\nO corredor de 93 anos tem a sua história com a corrida contada no documentário "Na trilha da vida", produzido pela Tupi Filmes, com direção de Raimundo Alves da Silva. O curta de 17 minutos desvenda como a corrida de rua moldou a personalidade de "seu" Francisco Lima, que tem uma disciplina admirável.