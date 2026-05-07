O Campeonato Tocantinense Feminino 2026 começou no último sábado (2), com quatro partidas realizadas e um marco importante para a diversidade no esporte local. Um dos destaques desta edição é a presença de atletas indígenas: até o momento, 11 jogadoras estão inscritas, o que corresponde a 5,8% do total de participantes da competição.\nAs atletas representam as etnias Javaé, Xerente, Karajá, Apinajé e Krikati. O incremento na representatividade e no número de equipes reflete uma mudança estrutural promovida pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF). No final de 2024, a entidade determinou que os clubes da Primeira Divisão masculina passassem a ser obrigados a manter e disputar o torneio feminino neste ano, em substituição à exigência anterior de participação na categoria Sub-20 masculina.\nSuspeito de homicídio em Palmas é preso após fugir cerca de 500 km até o Pará