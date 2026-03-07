O Campeonato Goiano repetirá nos dois próximos finais de semana a definição de título que se tornou comum nos últimos 20 anos: o clássico Atlético x Goiás, A primeira partida da decisão será na tarde deste sábado (7), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly.\nOs dois clubes se tornaram figurinhas carimbadas nas finais desde 2006, sejam decidindo o título entre eles ou apenas um, diante de outro adversário. Só em 2021 e 2025 os dois finalistas foram diferentes: Grêmio Anápolis (campeão) e Vila Nova (vice) há cinco anos (2021) e Vila Nova (campeão) e Anápolis (vice) na temporada passada.\nPolêmico\nNo recorte dos últimos 20 anos, Atlético e Goiás bateram de frente, na final em 2006, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 19, 22 e 23. Assim, voltam a medir forças na decisão três anos após ferrenha e conturbada disputa de 2023, quando o Dragão foi campeão na Serrinha na disputa de pênaltis.