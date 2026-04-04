Ainda sem vitória na Série B, Vila Nova e Atlético disputam hoje, às 20 horas, o primeiro clássico regional da competição. Os clubes jogam pela 3ª rodada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga sob a batuta da pressão e com obrigação de vencer.\nPor se tratar de um clássico de rivalidade local e pela necessidade de um resultado positivo nos dois lados, o que se pode esperar é uma partida movimentada, de muita marcação, imposição física, disposição, lances individuais e, se possível, gols.\nO time vilanovense empatou duas vezes (2 a 2 com o CRB-AL e 1 a 1 diante do Sport), enquanto a equipe atleticana se vê numa posição difícil, pois perdeu dois jogos (Operário-PR(1 a 0 e Náutico 2 a 1) e iniciou a rodada na zona de rebaixamento.\nO Vila Nova terá um importante desfalque. O artilheiro Dellatorre vai cumprir suspensão após ter sido expulso diante do Sport. Na ausência do centroavante, o técnico Guto Ferreira tem algumas opções, mas o mistério só deve ser divulgado na escalação oficial. O substituto não está 100%. Rafa Silva sofreu uma contratura muscular logo após a estreia na Série B (dia 21 de março) e estava em fase de transição.