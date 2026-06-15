Eduardo Souza não é mais técnico do Atlético-GO na Série B. O treinador não resistiu à falta de bons resultados e à irregularidade do time atleticano na competição e foi desligado do clube dois dias após empate de 3 a 3 com o CRB, na noite da última sexta-feira (12), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão anunciou a saída do treinador neste domingo (14) e disse que a decisão foi tomada em comum acordo.\nO Atlético-GO agora trabalha na contratação do substituto para comandar o time na Série B. O próximo jogo é contra o Sport, fora de casa, na quinta-feira (18), às 21 horas.\nNos três meses à frente do Dragão, o técnico comandou o time em 20 jogos (Série B, Copa Centro-Oeste, Goianão e Copa do Brasil), em que obteve sete vitórias, oito empates e cinco derrotas (48,33% de aproveitamento). Os resultados na Série B não foram os previstos pela direção atleticana.