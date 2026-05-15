Jogadores do Atlético-GO lamentam eliminação no Accioly após disputa por pênaltis (Wildes Barbosa / O Popular)\nO Atlético-GO deu adeus à Copa do Brasil nesta temporada. Na noite desta quinta-feira (14), o Dragão foi eliminado nos pênaltis pelo Athletico-PR, no Estádio Antônio Accioly - empate sem gols no tempo normal e derrota nas penalidades por 4 a 1. O time rubro-negro se despede da competição na 5ª fase. O Furacão vai às oitavas de final.\nNas últimas quatro edições da Copa do Brasil, é a terceira vez que o Atlético-GO é eliminado nos pênaltis jogando no Accioly. Em 2023, caiu para o Volta Redonda. Em 2025, foi eliminado pelo Retrô. Agora, pelo Athletico-PR.\nComo no ano passado, quando foi eliminado pelo Retrô-PE por 4 a 1 nos pênaltis, novamente o Atlético-GO desafinou em casa e deu adeus à Copa do Brasil. O Furacão teve 100% de aproveitamento nas cobranças de pênaltis e conquistou a classificação à próxima fase.