O Atlético-GO planejava conquistar mais uma vitória fora de casa para entrar no G6 da Série B, mas teve de se contentar com o empate por 1 a 1 diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, na noite deste domingo (17), em partida disputada sob chuva no interior catarinense. O Dragão criou boas chances, teve um gol anulado no segundo tempo, no lance de Geovany Lopes revisado pelo VAR, mas conseguiu fazer outra boa atuação.\nNicolas (ex-Goiás) e Ewerthon marcaram gols em Criciúma (SC), onde o resultado não foi interessante para a equipe local. O time atleticano mostrou que superou o trauma pela eliminação nos pênaltis, em casa, na Copa do Brasil, na disputa com o Athletico-PR na quinta-feira (14).\nNesta Série B, o Atlético-GO completa seis partidas de invencibilidade - foram três vitórias e três empates. Esta é a melhor sequência do time, que vinha se recuperando das três derrotas seguidas no início da competição.