No último jogo em casa na temporada, o Atlético-GO empatou sem gols com o Operário-PR pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida sem grandes emoções foi disputada no Estádio Antônio Accioly, na tarde deste sábado (15).\nO Dragão chegou aos 52 pontos e faz o último jogo na Série B contra a Chapecoense, no dia 23 (domingo), fora de casa.\nO Operário-PR, com o ponto somado, garantiu a permanência do time paranaense na Série B.\nComo foi o jogo\nO Atlético-GO cumpre tabela na Série B, já sem pretensões. A única mudança no time foi a presença de Jean Dias no ataque.\nA partida teve características compatíveis com duas equipes praticamente desinteressadas - o Operário-PR iniciou o jogo sob risco mínimo de rebaixamento.\nFederico Martínez finalizou a primeira, de cabeça, em cima do goleiro. Léo Gaúcho finalizou e a defesa desviou.