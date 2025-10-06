O Atlético-GO venceu o Athletico-PR na noite deste domingo (5), pela 30ª rodada da Série B, e fecha a rodada a 3 pontos do G4, vivo na briga pelo acesso. Maranhão, Guilherme Romão e Adriano Martins marcaram os gols da vitória do rubro-negro goiano.\nO jogo, disputado no Estádio Antônio Accioly, teve uma expulsão para cada lado ainda no primeiro tempo: Maranhão, pelo lado do Dragão, e Léo, pelo lado do Furacão. O Dragão foi letal no ataque, se defendeu bem e garantiu os três pontos no confronto direto.\nCom o resultado, o Atlético-GO chega ao seu oitavo jogo de invencibilidade na Série B, somando 45 pontos, em 8º lugar. O time se aproximou do G4, ficando a apenas 3 pontos do Athletico-PR, 4º colocado, e ainda encerrou a sequência de sete vitórias seguidas da equipe paranaense.\nNa próxima rodada, o Atlético-GO viaja ao Paraná para voltar a jogar pela Série B. Na 31ª rodada, o rubro-negro goiano encara o Coritiba, atual líder da Segundona. O jogo será disputado na próxima quinta-feira (9), no estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR, a bola rola às 19h30.