Com uma boa atuação no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO goleou o Criciúma por 4 a 0 na tarde deste domingo (13), com três gols de Gustavo Coutinho e um de Gustavo Maia. Com esse resultado, válido pela 28ª rodada da Série B, o Dragão entrou momentaneamente no G6 e agora terá de secar o Operário-PR para permanecer entre os seis primeiros colocados.\nEm 6º lugar, o Atlético-GO chegou a 46 pontos e encostou no próprio Criciúma, que neste momento é o 5º colocado, com 47. O Operário-PR, em 7º, tem 43 pontos e ultrapassa o Dragão em caso de vitória diante do Náutico nesta terça-feira (15), às 19h30, nos Aflitos - isso porque os paranaenses têm, atualmente, a mesma quantidade de triunfos dos goianos.\nGustavo Coutinho alcançou a marca de 13 gols marcados e é o artilheiro atleticano na Série B. Ele é o terceiro melhor marcador da competição, atrás de Robson, do Novorizontino (15), e Mikael, do CRB (16).