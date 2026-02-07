No Estádio Divino Garcia Rosa, na tarde deste sábado (7), o Atlético-GO perdeu de virada por 2 a 1 para o Goiatuba, que garantiu a permanência na elite do Campeonato Goiano. Tito abriu o placar para o Dragão, mas Gabriel Silva e Frank decretaram a vitória azulina.\nCom esse resultado, o Atlético-GO permanece em 4º lugar, com 15 pontos. Se a Anapolina vencer o Anápolis neste domingo (8), o Dragão decidirá fora de casa nas quartas de final.\nO Goiatuba, por sua vez, se livrou do rebaixamento. O time começou a rodada em 11º, mas aproveitou os tropeços de Aparecidense e Centro Oeste e vai terminar o campeonato em 9º, com sete pontos.\nO jogo\nO 1º tempo da partida foi, sob alguns aspectos, parecido com o duelo entre Atlético-GO e Crac na rodada anterior, que terminou em 0 a 0 e foi descrito pelo técnico Rafael Lacerda como a pior atuação de seu time desde que chegou ao Dragão.