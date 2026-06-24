O Atlético-GO iniciou a semana sem acertar a contratação de um técnico para a Série B. Já são dez dias sem treinador. O interino Renan Brito, que dirigiu a equipe no empate com o Sport (1 a 1), fora de casa, continua no comando do elenco enquanto não aparece nome com o perfil do clube e que possa ser contratado nos próximos dias. No próximo domingo (28), diante da Ponte Preta, o time atleticano será comandado por Renan Brito.\nApós enfrentar o Sport, que se encontra entre as primeiras posições, o Dragão recebe o time campineiro numa situação em que a vitória em casa é algo “inegociável”, pois a equipe precisa do resultado positivo para subir na tabela. O clube acredita que, se for vencedor, ganhará mais tempo para continuar a procura pelo futuro treinador.\nO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que não está “com pressa” para evitar cometer erros e que o clube seguirá o modelo adotado pelo Sport e o Ceará, adversários do Dragão na Série B que são dirigidos por dois membros da comissão técnica das equipes: os ex-zagueiros Anderson Batatais (Ceará) e Márcio Goiano (Sport). Os dois são interinos.