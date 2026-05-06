A última vitória do Atlético-GO fora de casa se aproxima de completar dois meses. Coincidentemente, foi na estreia do técnico Eduardo Souza, no dia 11 de março, quando o time rubro-negro ganhou de 1 a 0 do Gazin Porto Velho-RO, em Porto Velho (RO), em partida válida pela 3ª fase da Copa do Brasil. O gol foi marcado pelo atacante Marrony, também estreante naquele momento.\nA irregularidade e o ambiente de pressão marcaram o Atlético-GO nos últimos jogos. Mesmo que tenha reagido nas últimas rodadas da Série B, o Dragão segue à procura de estabilidade, bons resultados e ambiente mais tranquilo.\nO desafio atleticano da vez será quebrar a sequência ruim como visitante. O próximo compromisso será na noite do próximo sábado (9), na Arena Castelão, diante do Ceará. O time atleticano precisa vencer para não completar dois meses sem ganhar fora.