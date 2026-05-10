Com um jogador a menos desde o final do 1º tempo, após expulsão de Bruno José, o Atlético-GO segurou o resultado e venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão, na noite deste sábado (9). O gol da vitória foi marcado por Gustavo Coutinho, de pênalti, pela 8ª rodada da Série B.\nCom isso, o Atlético-GO chegou a cinco jogos sem perder na Segundona, e saltou para a 8ª colocação na tabela, com 11 pontos. O Dragão ainda pode perder posições na sequência da rodada, mas se afastou da zona de rebaixamento.\nJá o Ceará caiu para 12º lugar, com dez pontos, e não vence há quatro jogos no torneio.\nO Atlético-GO agora vira a chave para o jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na próxima quinta-feira (14), às 19 horas, no Antônio Accioly.\nNo jogo de ida, os times empataram em 0 a 0. Portanto, quem vencer em Goiânia se classifica. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.