O Atlético-GO teve início avassalador contra o Ceará e venceu o Vozão por 2 a 1 para colar no grupo dos seis primeiros colocados (G6) da Série B. Nesta quarta-feira (9), o Dragão marcou dois gols nos primeiros 11 minutos de jogo com Guilherme Marques e Geovany Soares. Ainda no primeiro tempo, Melk descontou.\nO Dragão jogou com um jogador a menos em boa parte do 2º tempo. O volante Netinho fez um gesto obsceno para um adversário. O VAR Rodrigo Guarizo do Amaral (SP) orientou revisão para o árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC), que expulsou o jogador do Atlético-GO após rever o lance.\nO resultado deixa o Atlético-GO à beira do G6. O Dragão tem a mesma pontuação, 43 pontos, do Operário-PR, que é o 6º colocado. O time goiano, porém, fica na 7ª posição por ter uma vitória a menos que a equipe paranaense (12 a 11).