O Atlético-GO venceu o Cuiabá por 1 a 0 e terminou o 1º turno na primeira metade da classificação da Série B. O atacante Bruno José saiu do banco de reservas e marcou seu primeiro gol pelo Dragão para dar a vitória para o clube goiano.\nO Dragão chegou ao terceiro jogo sem perder na Série B, todos sob o comando do técnico Roger Silva, que foi contratado para o lugar de Eduardo Souza após o clube passar alguns jogos com o interino Renan Brito. Na sequência, o Atlético-GO superou Fortaleza e Cuiabá, além de empatar com o Athletic-MG.\nO bom momento na reta final do 1º turno levou o Atlético-GO para a primeira metade da classificação. O Dragão é o 8º colocado com 28 pontos, dois atrás do Novorizontino, que fecha o G6 da competição.\nA primeira etapa na Arena Pantanal foi ruim tecnicamente, o Atlético-GO foi ainda pior em comparação com o Cuiabá. O time goiano não conseguiu jogar no campo de ataque, mostrou dificuldades para criar lances ofensivos, errou alguns passes em lances decisivos e jogadas de bola área, além de cometer muitas faltas.