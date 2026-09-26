Pela 30ª rodada da Série B, o Atlético-GO venceu o rival Goiás por 1 a 0 em plena Serrinha, neste sábado (26), com gol marcado por Guilherme Lopes. Com esse resultado, o Dragão entrou no G6 e deixou o esmeraldino mais distante da zona de acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.\nNeste momento, o Atlético-GO é o 5º colocado da Segundona, com 49 pontos. O Dragão ainda pode ser ultrapassado pelo Criciúma, caso a equipe ganhe o clássico contra o Avaí neste domingo (27), às 11 horas, no Heriberto Hülse. Mesmo assim, a equipe rubro-negra permanecerá no G6, já que o atual 6º colocado Operário-PR empatou com o Ceará (2 a 2).\nO Goiás, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de colar na zona dos seis primeiros colocados da Série B e se vê em situação complicada na briga pelo acesso. Em 11º lugar, com 42 pontos, o alviverde possui seis pontos a menos do que o Operário-PR e ainda pode ser ultrapassado pelo Athletic, caso os mineiros vençam o Fortaleza fora de casa.