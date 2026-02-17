Atlético-GO e Vila Nova chegam à semifinal do Campeonato Goiano administrando a desconfiança em relação a seus respectivos goleiros, Paulo Vitor e Airton. Os dois falharam durante as quartas de final, apesar das classificações asseguradas.\nO goleiro do Atlético-GO, Paulo Vitor, de 37 anos, saiu vaiado pela torcida do Dragão após falhar no gol da Abecat, que abriu o placar no jogo de volta das quartas de final, no estádio Antônio Accioly. A partida terminou em 1 a 1, e o rubro-negro conseguiu a classificação por 4 a 1 no agregado, mas, mesmo com o resultado, ele foi alvo de críticas.\nAntes, o arqueiro já havia sido questionado por um gol sofrido contra o Goiatuba, na 1ª fase, quando não conseguiu defender cobrança de falta que veio em sua direção, de longa distância. A falha na última partida acabou sendo o estopim para as vaias.