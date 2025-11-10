O Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Criciúma na tarde deste domingo (9), em Criciúma (SC), no Estádio Heriberto Hulse, e definitivamente deu adeus às chances de encostar no G4 da Série B e ainda continuar com chances de acesso à elite nacional. A vitória reabilita a equipe catarinense, que chega a 58 pontos (5º lugar), depois de passar três rodadas sem vencer os adversários.\nO resultado negativo do Dragão foi ruim para o Goiás, que se mantém com 58 pontos e na disputa pelo acesso, mas perdendo a posição para a equipe catarinense. O camisa 10 do Criciúma, Jhonata Robert, decidiu a partida aos 38 minutos do segundo tempo, em cabeceio que encobriu o goleiro Paulo Vitor.\nVila Nova anuncia saída de atacante\nJustiça absolve réus por incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo\nEm jogo com fim eletrizante, Vila Nova abre dois de vantagem e deixa empatar pela 3ª vez seguida