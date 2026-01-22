Com ingressos esgotados, evento-teste marcado e avanço na taxa de ocupação dos hotéis, o Governo de Goiás corre para finalizar a obra do autódromo de Goiânia para prepará-lo para ser homologado. Em 58 dias, os primeiros treinos livres da 2ª etapa da temporada da MotoGP serão realizados em Goiânia e daqui exatos 60 dias as três categorias (MotoGP, Moto2 e Moto3) vão correr no novo autódromo.\nSegundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que executa a obra em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o atual momento da reforma é de finalizar a pavimentação e implantação dos gradis de segurança, que integram parte das novas áreas de escape e percorrem duas pistas auxiliares, de cerca de 7 km, que formam os anéis interno e externo da pista principal.\nOutra intervenção em andamento é a finalização das novas zebras (são faixas coloridas nas bordas da pista, que servem para delimitar o traçado e os limites da pista). Esse espaço foi um dos pontos que a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) solicitou adequações, em novembro , e foram aprovadas há exatamente uma semana.