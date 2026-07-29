Começa nesta quarta-feira (29) a troca da camada asfáltica do autódromo de Goiânia, quase dois meses depois do anúncio do governo estadual de que o equipamento esportivo seria fechado para reforma. O processo de fresagem, que é a retirada do atual asfalto, deve durar entre sete a dez dias e será a primeira etapa de obra na pista.\nO maquinário que será utilizado para fresagem chegou ao autódromo na segunda-feira (28), data em que o equipamento esportivo completou 52 anos. A obra será da empresa JZ Engenharia e não terá custos ao Estado, que acionou a garantia do contrato de cinco anos.\nO processo de pavimentação da pista, quando será inserido o novo asfalto, será feito durante o mês de agosto. O planejamento é que pelo menos 60 dias fiquem disponíveis para o tempo de cura da nova camada asfáltica.