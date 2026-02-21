A um mês do Campeonato Mundial de Motovelocidade, o autódromo de Goiânia tem 90% das obras concluídas. A etapa Brasil do MotoGP será realizada na capital entre os dias 20 e 22 de março. Quem deu a estimativa da reforma foi o secretário de Esporte e Lazer de Goiás, Nilton Moreira.\nO autódromo já está com cerca de 90% das obras executadas. Os 10% restantes correspondem apenas aos arremates finais, ajustes e acabamentos. A própria estrutura do evento já começa a ser montada, com a instalação das arquibancadas e demais preparativos operacionais. Ou seja, o complexo está, de fato, na reta final para a entrega, entrando agora na fase de conclusão e preparação para receber o público e os testes oficiais”, disse.\n“As obras estão avançando dentro do que foi prospectado, e o autódromo já entra na fase final para a homologação, que acontece no dia 28 de fevereiro. Foram realizadas intervenções importantes, como o alargamento da pista e a reestruturação de todas as caixas de brita, elevando o padrão de segurança e qualidade. Com as melhorias, o autódromo se torna um dos mais modernos do país. Atualmente, será o único do Brasil com homologação Grade A, certificação que autoriza a realização de etapas da MotoGP”, afirmou o secretário.