O Batalhão Sub-15 está classificado para a grande final do BSB Cup, em Brasília, após vencer a semifinal contra o Santa Cruz SC, de Anápolis, por 2 a 0, com gols de Yzadorah Borges.\nA equipe agora enfrenta o Rede Gol, que venceu o Minas Brasília, nos pênaltis. A decisão será nesta segunda-feira (13), no estádio Mané Garrincha.\nO time chega à decisão com quatro vitórias, um empate e duas derrotas na competição. São 12 gols marcados e quatro gols sofridos. Na primeira fase, no confronto contra o adversário da final, a equipe venceu por 2 a 1.\nGoiás abre vantagem, mas sofre gols e empata com o CRB na Série B\nNa estreia de técnico e com um jogador a menos, Atlético-GO vence o Fortaleza\nCom um a mais, Argentina vence a Suíça na prorrogação e vai à semifinal\nJogos do Batalhão\nBatalhão 2 x 1 Rede Gol – Dois gols de Isabelly