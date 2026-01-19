O primeiro clássico do Goianão 2026 foi decidido em jogadas de bola parada. O Atlético abriu o placar após cobrança de escanteio, mas lamentou o gol de empate cedido ao Goiás no último minuto dos acréscimos e depois de cobrança de lateral. No fim, os rivais avaliaram como justo o 1 a 1 de ontem, no Antônio Accioly, pela 3ª rodada.\nO Atlético perdeu o 100% de aproveitamento e desperdiçou a chance de voltar à liderança. Com sete pontos, o Dragão caiu para a 2ª colocação. O Goiás chegou ao segundo jogo sem vitória e perdeu uma colocação - é o 4º com 4 pontos.\nNa avaliação dos treinadores das duas equipes, o Goiás começou o clássico melhor, o Atlético fez ajustes e equilibrou a partida, mas o empate foi justo.\nO Goiás iniciou melhor, teve domínio das ações e o meio de campo nos envolveu. Não pressionamos a bola, melhoramos quando mudamos. Equilibramos no primeiro tempo. No segundo tempo, não só pelas mexidas, mas melhoramos e, na minha opinião, fomos superiores. O placar justo seria o empate, o que me incomoda foi pela forma como tomamos o gol”, analisou o técnico atleticano Rafael Lacerda.