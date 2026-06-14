No confronto mais aguardado da 1ª rodada da Copa do Mundo, Brasil e Marrocos ficaram no 1 a 1 na noite deste sábado (13), no MetLife Stadium. Os marroquinos abriram o placar com Saibari, e os brasileiros igualaram em belo gol de Vini Júnior. Ambos os gols saíram no 1º tempo.\nContra uma equipe do mesmo nível, o Brasil não começou bem o jogo, sofreu o gol e reagiu no brilho individual de Vini Júnior. No 2º tempo, a entrada de Fabinho deu mais controle ao time canarinho, que teve chances de ampliar, mas parou no goleiro Bono.\nNeste momento, Marrocos lidera o Grupo C por causa do critério de menos cartões amarelos - nenhum, contra dois do Brasil. Ainda neste sábado, a partir das 22 horas, Haiti e Escócia completam a rodada inicial da chave.\nO Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30, no Estádio Lincoln Financial Field, para enfrentar o Haiti pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Já o Marrocos enfrenta a Escócia no mesmo dia, às 19 horas, no Gillette Stadium.