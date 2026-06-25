O Brasil está classificado para a 2ª fase da Copa do Mundo. Na noite desta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, a seleção brasileira goleou a Escócia por 3 a 0, com dois gols de Vini Júnior e um de Matheus Cunha, e avançou como líder do Grupo C, à frente do Marrocos. A partida ainda foi marcada pelo retorno de Neymar à equipe, pela 1ª vez em quase três anos.\nCom a classificação assegurada, o Brasil terminou a 1ª fase com sete pontos conquistados. Marrocos também somou sete pontos, mas ficou com três gols de saldo, contra seis do time brasileiro, e por isso se classificou na vice-liderança do Grupo C.\nO Brasil agora fica no aguardo de seu adversário na 2ª fase (16 avos) da Copa do Mundo, que será o 2º colocado do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Dessas seleções, apenas a Tunísia já está eliminada e não poderá enfrentar a seleção brasileira no mata-mata.