A lesão muscular sofrida pelo meia Lucas Paquetá abriu uma disputa por uma vaga na formação titular do Brasil para o jogo das oitavas de final contra a Noruega. O técnico Carlo Ancelotti tem pelo menos seis opções para escalar a seleção brasileira no duelo deste domingo (5), a partir das 17 horas (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.\nUma das curiosidades de Carlo Ancelotti pelo Brasil é que o treinador alterava a escalação da seleção em todos os jogos. A primeira vez que ele repetiu o time entre um jogo e outro foi justamente nas vitórias sobre a Escócia, pela 3ª rodada da 1ª fase da Copa, e Japão, pela 2ª fase do Mundial. Lucas Paquetá se machucou no duelo diante da seleção asiática, e o italiano será forçado a mudar a escalação contra a Noruega.\nO treinador tem diferentes opções, entre elas um favorito. A escolha passará pela estratégia de jogo e pela formação tática que ele vai preferir para a partida eliminatória.