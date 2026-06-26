Pela segunda vez na história, o Brasil vai medir forças em um duelo eliminatório da Copa do Mundo contra uma seleção asiática. Na próxima segunda-feira (29), a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti vai encarar, na 2ª fase do Mundial, o Japão, que terminou a 1ª fase na 2ª posição do Grupo F.\nO duelo eliminatório entre Brasil e Japão será disputado a partir das 14 horas (de Brasília) no estádio de Houston, nos Estados Unidos.\nA definição do confronto ocorreu nesta quinta-feira (25) com a conclusão dos jogos do Grupo F. Japão e Suécia se enfrentaram pela 3ª rodada em duelo com clima de decisão, pois quem vencesse avançaria em 2º.\nMaeda (11) comemora gol do Japão no empate com a Suécia (Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)\nO Japão abriu o placar com Daizen Maeda e encaminhou a 2ª colocação, já que o empate bastava para a equipe asiática ficar com o 2º lugar. Anthony Elanga deixou tudo igual para a Suécia, que partiu para o ataque em busca da virada. O goleiro japonês Zion Suzuki foi decisivo com pelo menos três grandes defesas e garantiu a classificação japonesa em 2º.