O Vila Nova voltou a sofrer como visitante na Série B e perdeu para o Criciúma por 2 a 0, no último sábado (18). O time goiano chegou à quatro derrotas seguidas fora de casa e deixou a faixa de acesso direito à Série A. Para o 2º turno, o desafio da equipe colorada será melhorar o desempenho como visitante para seguir na disputa pelo acesso.\nEnquanto tem a 4ª melhor campanha como mandante da Série B, com 20 pontos em oito jogos, sendo seis vitórias e dois empates, mantendo a invencibilidade no OBA, o Vila Nova vive uma situação completamente diferente longe de seus domínios.\nO time colorado tem a 12ª pior campanha como visitante da competição. Em dez partidas, soma apenas três vitórias, dois empates, cinco derrotas e aproveitamento de apenas 37%.\nO Tigre chegou à quarta derrota consecutiva fora de casa, diante do Criciúma. Antes, perderam para Cuiabá, Novorizontino e Juventude.