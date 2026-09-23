Seleção brasileira bate a Venezuela por 3 a 1 e garante de forma invicta o tetracampeonato sul-americano de futsal sub-20 (Frank Heredia)\nA capitã da Seleção Brasileira de Futsal Sub-20, Anna Júlia dos Reis, dedicou o título do Sul-Americano da categoria ao ex-técnico Paulão, responsável por acompanhar o início de sua trajetória no esporte. O Brasil conquistou o tetracampeonato no dia 20, após vencer a Venezuela por 3 a 1.\nAlém da liderança em quadra, a fixa marcou um dos gols na vitória por 7 a 0 sobre o Paraguai durante a campanha. Em uma mensagem enviada ao ex-treinador, Anna Júlia agradeceu pelo apoio e dedicou a conquista ao profissional.\nEm conversa com o ge, Paulão contou um pouco sobre a relação com a ex-aluna e o início da trajetória dela no esporte. O profissional acumula passagens por equipes como 100 Limites, Atlético Goianiense e Paraíso Esporte Clube, onde trabalhou com futebol feminino. Atualmente, ele comanda o Aliança Futebol Clube.