O técnico Fábio Carille chega ao Goiás com a necessidade de fazer mudanças no clube goiano na reta final da Série B. Com a missão de buscar o acesso à Série A, o treinador deve promover alterações, aos poucos, principalmente no estilo de jogo do time esmeraldino. Há diferenças em relação ao trabalho que era liderado pelo técnico Vagner Mancini.\nApesar dos dois treinadores preferirem plataformas táticas iguais - 4–2-3-1 na fase ofensiva e 4-4-2 na defensiva (essa especificamente pode variar durante os jogos) -, aspectos como construção de jogadas e posicionamento de atletas específicos são diferentes entre os técnicos.\nFábio Carille não gosta de armar seus times para o jogo vertical, de poucos toques na bola a partir dos zagueiros, como foi a característica de Vagner Mancini no Goiás. O novo treinador esmeraldino prefere construção de jogadas com participação dos quatro defensores (laterais e zagueiros) com a aproximação de um volante.