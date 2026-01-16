A companheira do preparador físico Hecton Alves, morto em um acidente na BR-153, compartilhou nas redes sociais uma carta que fez para recepcioná-lo em casa. Nas redes sociais, Tailane Borges mostrou a mensagem que falava sobre saudade, orgulho e carinho. Na publicação, ela lamentou: "A carta que meu bem nunca lerá".\n"Foram dias de saudade, mas também de muito orgulho por você ter trabalhado junto ao Águia de Marabá com tanta dedicação. Hoje o nosso lar volta a ficar completo", escreveu Tailane na carta.\nO acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (15), entre Santa Rita do Tocantins e Crixás do Tocantins. A equipe saiu de São Paulo e percorreu quase 2 mil km antes do acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus que transportava o time bateu na traseira de um caminhão que estava parado na estrada e sem sinalização.