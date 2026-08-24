O tão aguardado duelo entre os atacantes Hernane Brocador e Jobson na abertura do Campeonato Municipal de Dianópolis, no último sábado (22), ocorreu apenas pela metade. Enquanto Brocador esteve em campo pelo Novo Horizonte FC na derrota por 3 a 1 para o Cavalcante FC, no Estádio Dr. Magalhães, no sudeste do Tocantins, Jobson não apareceu para o jogo e acabou atuando, e marcando gol, na Segunda Divisão do Campeonato Capixaba, a centenas de quilômetros dali.\nAnunciado como o principal reforço do Cavalcante para a disputa do torneio amador, o atacante ex-Botafogo entrou em campo no mesmo sábado para defender o Audax São Mateus-ES. Jobson participou da goleada por 4 a 0 sobre o Doze e, inclusive, balançou as redes na partida válida pelo futebol capixaba. Segundo a diretoria do Cavalcante, a expectativa é de que o artilheiro dispute uma partida no decorrer da competição.