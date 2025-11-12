Após o fim da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás viu suas chances de acesso aumentarem, mas, em contrapartida, não tem mais possibilidades de título.\nO Atlético-GO ainda mantinha chances mínimas de acesso, mas, após a derrota para o Criciúma por 1 a 0, fora de casa, as chances foram zeradas. O Dragão se junta ao Vila Nova para a disputa da Segundona de 2026.\nSegundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás possui 35,9% de chances de acesso e nenhuma possibilidade de título. Na rodada passada (35ª), a porcentagem era de 16,9% e somente 0,34%, respectivamente.\nO aumento da porcentagem se deve à vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Cuiabá, além do empate entre Novorizontino e Remo e a derrota da Chapecoense.\n-ACESSO (1.3335964)\nNo momento, o Goiás está na 6ª posição da Série B, com 58 pontos, e está fora do G4 pelo critério de desempate. O Criciúma é 5º, e a Chapecoense, 4ª colocada. O time Esmeraldino não depende mais de si para conquistar o acesso. Mesmo que vença os dois jogos que restam (contra Novorizontino e Remo), ainda precisará de tropeços dos adversários.