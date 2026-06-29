O caminho do Brasil até a conquista do hexa está definido. Com o fim da fase de grupos no início deste domingo (28), o chaveamento da Copa do Mundo foi definido. A seleção brasileira inicia a fase eliminatória contra o Japão, pela 2ª fase.\nA partida diante dos japoneses será disputada nesta segunda-feira (29), a partir das 14 horas (de Brasília), nos estádio de Houston, nos Estados Unidos.\nCaminho do Brasil até a final da Copa tem só 2 jogos no meio da semana\nComo fica o horário do comércio para segunda-feira, quando o Brasil jogará às 14h\nBrasil goleia a Escócia e avança como 1º no Grupo C da Copa do Mundo\nOitavas de final\nSe passar pelo Japão, o Brasil já sabe que vai enfrentar Costa do Marfim ou Noruega. A partida das oitavas de final será disputada no dia 5 de julho (domingo), a partir das 17 horas, no estádio de Nova York.