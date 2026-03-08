O Dia Internacional da Mulher, neste domingo (8), foi celebrado por corredoras na 16ª edição do Circuito Mulher Unimed, realizado pelo jornal com percursos de 5km e 10km. A triatleta Giovanna Lacerda foi a campeã dos 10km. Fernanda Caetano ganhou a prova de 5km.\nA manhã foi marcada pelo esforço e pelas passadas das mulheres nos dois percursos, que tomou as ruas do Alto da Glória, Vila Redenção, Jardim Goiás e Setor Sul, com o desafio de ter muitas subidas.\nAcesse os resultados completos da prova\nVencedora dos 10km, Giovanna Lacerda fechou a prova com o tempo de 39min35s.\nFernanda Caetano completou os 5km em 20min52s e foi a campeã.\nVeja fotos da corrida:\n-Galeria Circuito Mulher Unimed (1.3383296)\nPódio geral 5km\nFernanda Caetano Barcelos - 20min52\nIriane Campos Ferreira - 21min28\nFran Sobrinho - 22mn45