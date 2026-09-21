O árbitro Wilton Pereira Sampaio, que integra os quadros da Fifa e da Federação Goiana de Futebol, vai apitar o clássico entre Goiás e Atlético-GO no próximo sábado (26), na Serrinha. O jogo será disputado a partir das 18h30, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B.\nWilton Pereira Sampaio será auxiliado pelos goianos Bruno Pires e Leone Carvalho - no VAR, estará Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).\nO duelo do próximo sábado é decisivo para Goiás e Atlético-GO. O time esmeraldino ainda sonha com o acesso à Série A e precisa vencer para diminuir a diferença - é de quatro pontos - para o G6. O Dragão ocupa justamente o 6º lugar e busca reação após perder para o São Bernardo para se consolidar entre os primeiros colocados.\nAtlético-GO tropeça contra o São Bernardo e vê lugar no G6 ameaçado na Série B