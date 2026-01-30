Os clubes da Primeira Divisão do Campeonato Tocantinense, com apoio da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), cobram novamente do Governo do Tocantins a renovação do apoio financeiro obtido nas duas últimas temporadas.\nO ge questionou o Governo do Tocantins sobre o possível apoio, mas até a última atualização da reportagem não havia obtido retorno.\nNo dia 6 de janeiro, representantes do Capital, Tocantinópolis, Araguaína, União, Bela Vista, Gurupi, Palmas e Guaraí, se encontraram na sede da FTF para tratar do repasse do Governo. A Federação enviou um ofício, em apoio aos clubes, solicitando que o patrocínio seja renovado, por conta dos elevados custos operacionais para manter suas equipes ao longo do campeonato.\nCopa do Brasil 2026: Capital e Tocantinópolis conhecem seus adversários na 2ª fase