Com a despedida do Batalhão, que sofreu três derrotas na atual edição da Copinha, o Tocantins segue sem conseguir a façanha de avançar à 2ª fase do torneio. Nesta edição, o Batalhão — representante do Tocantins — levou 14 gols e terminou em último lugar na chave 27.\nAo todo, o Tocantins já participou da competição 90 vezes, com oito vitórias, nove empates e 79 derrotas. Confira o retrospecto a seguir.\nConfira ano a ano as participações do Tocantins\n2000 - Grupo M (Tocantinópolis)\nCruzeiro-MG 4 x 0 Tocantinópolis\nPalestra 1 x 0 Tocantinópolis\nTocantinópolis 0 x 5 Vitória\n2002 - Grupo L (Interporto)\nAtlético Sorocaba-SP 0 x 0 Interporto\nInterporto 0 x 3 Internacional\nNacional-SP 3 x 3 Interporto\n2003 - Grupo B (Palmas)\nFlamengo-RJ 5 x 1 Palmas\nTaubaté-SP 2 x 0 Palmas\nPalmas 4 x 4 Itabaiana-SE\n2004 - Grupo L (Palmas)