O Araguaína voltou a disputar a Copa do Brasil após 16 anos. O Tourão encarou o Primavera nesta quarta-feira, em seus domínios — no estádio Mirandão —, mas acabou ficando pelo caminho com revés de 3 a 0. A eliminação precoce mantém a escrita do time de nunca ter avançado à 2ª fase do torneio.\nNo total, foram três participações no torneio mais democrático do futebol brasileiro, e em todas a queda ocorreu na fase inicial. Com a sina mantida, restou ao Araguaína tentar chegar à fase final do estadual e garantir presença na edição 2027 do torneio nacional. Relembre, abaixo, as participações.\nPrimeira participação em 2007\nVale lembrar que o regulamento era diferente à época. O torneio previa uma regra para as duas primeiras fases da competição, que permitia ao time melhor ranqueado jogar na casa do adversário e, em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, garantir a classificação sem a necessidade do jogo de volta.