Hugo Pilo está no comando do Guaraí para a disputa pelo acesso (Divulgação/Isaque Macedo)\nA Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 conta com um sotaque internacional nesta temporada. Ao todo, dez estrangeiros, divididos entre dois técnicos e oito atletas, integram os clubes do torneio de acesso.\nEste número pode aumentar até esta sexta-feira (18), já que o União de Palmas corre contra o tempo para registrar mais três colombianos no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes da terceira rodada, no sábado (19).\nEntre os profissionais que comandam as equipes na beira do gramado, os "gringos" são o português Paulo Caroço, técnico do Batalhão FC, e o uruguaio Hugo Pilo, comandante do Guaraí.\nMorre Henrique Santos, ex-zagueiro do Goiás, Vila Nova e Itumbiara, aos 49 anos